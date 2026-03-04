74 postulantes inscritos para el concurso de nuevo Fiscal General del Estado

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado tiene 74 inscritos.

74 postulantes se inscribieron para el concurso de Fiscal General del Estado. Así lo informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la madrugada de este miércoles 4 de marzo de 2026.

El plazo de inscripciones cerró a la media noche del martes 3 de marzo, por lo que la lista fue difundida con la actualización pasada esa hora.

"Al cierre del plazo reglamentario el sistema informático del CPCCS emitió el reporte con los datos consolidados a nivel nacional", publicó el organismo.

Los aspirantes provienen de las provincias de Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

A continuación la lista de postulantes: