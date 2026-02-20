Damián Larco pide la renuncia a directores y subdirectores del Consejo de la Judicatura

Damián Larco pide la renuncia a directores y subdirectores de la Judicatura

El presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, solicitó la disposición de cargos a los directores y subdirectores del organismo a nivel nacional.

El pedido expreso fue que estos cargos de libre nombramiento y remoción sean puestos a disposición de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

La Judicatura señaló que el fin es "consolidar una estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos institucionales".

Esto fue ratificado por el presidente Larco que escribió en su cuenta de X, que se busca "fortalecer institucionalmente al Consejo, con criterios de eficiencia, transparencia y compromiso con la ciudadanía".

Se indicó que la medida 'no interrumpirá los servicios de justicia' en el país y todas las dependencias judiciales continuarán operando con absoluta normalidad.