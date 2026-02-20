Fiscalía abrió una segunda investigación contra el extitular de la CJ Mario Godoy

Mario Godoy estuvo un año y siete meses en la Presidencia de la Judicatura.

La Fiscalía General del Estado confirmó está abierta una segunda investigación en contra de Mario Godoy, quien se desempeñó como presidente del Consejo de la Judicatura y el miércoles 18 de febrero de 2026 fue censurado por la Asamblea Nacional en un juicio político.

La existencia de la segunda indagación la dio a conocer el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, este viernes 20 de febrero de 2026, durante una entrevista en Radio Democracia.

Según explicó, ambos procesos se encuentran en etapa de investigación previa y bajo reserva, por lo que no se han revelado mayores detalles de esas pesquisas.

La primera causa está relacionada con un presunto delito de tráfico de influencias y es tramitada por la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Ecuador.

En paralelo, existe un segundo expediente que permanece en el despacho del fiscal general. En ese caso se investigan presuntos delitos como delincuencia organizada, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.

Alarcón señaló que las diligencias continúan en curso y aseguró que la institución actuará cuando existan las evidencias necesarias. "Todo eso hay que investigar para poder realizar una imputación a las personas que se encuentren inmersas en estos posibles delitos", indicó.

"Nosotros estamos realizando las investigaciones y el momento en que tengamos todos los elementos de convicción necesarios para realizar una imputación... la Fiscalía General del Estado actuará en estricto derecho", aseguró Alarcón.