Judicatura destituye a jueza del caso Fernando Villavicencio

La jueza María Daniela Ayala conoció el caso del Magnicidio de Fernando Villavicencio.

El Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza María Daniela Ayala, quien conoció el caso del asesinato de Fernando Villavicencio.

El Pleno de la Judicatura se reunió este jueves 21 de mayo de 2026 y tomó la decisión, señalando que "todo acto de corrupción será sancionado".

Según la Judicatura, la jueza "actuó con dolo,"pues en la audiencia de formulación de cargos no acogió el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía presentó" en contra de José Serrano y Xavier Jordán.

Asimismo, la institución aseguró que Ayala no tuvo un argumento sólido para negar la prisión preventiva y otorgar medidas alternativas.

Tanto para el exministro del correísmo como para Jordán, ordenó presentación en un Consulado de Ecuador en Estados Unidos.

Este caso fue denunciado por el ministro del Interior, John Reimberg y las hijas del candidato presidencial asesinado.

Tanto Serrano como Jordán contaban con medidas sustitutivas de presentación periódica dicatadas por Ayala en septiembre de 2025.

Sin embargo, Fiscalía insistió en la prisión y pidió la revocatoria de las medidas anteriores.

La solicitud fue aceptada en octubre y se ordenó la prisión de ambos, procesados como autores intelectuales del crimen de Villavicencio, que ocurrió en agosto de 2023.