¿Quién es José Serrano y por qué está detenido en Estados Unidos?

José Serrano permanece detenido en Estados Unidos pero no será deportado a Ecuador.

José Serrano Salgado es un abogado y político ecuatoriano que permanece recluido en un centro de Florida, Estados Unidos.

El 13 de mayo de 2026 se presentó ante la jueza Romy Lerner, en Miami, y le negaron el pedido de asilo.

Sin embargo, no será deportado a Ecuador porque recibió una acción de protección temporal, basada en la Convención Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

¿Quién es José Serrano?

El expresidente de la Asamblea Nacional es señalado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y la justicia ecuatoriana le ordenó prisión preventiva.

Serrano ocupó varios cargos públicos en Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa.

Fue Ministro del Interior entre 2011 y 2016. luego fue asambleísta y ejerció como presidente de la Asamblea Nacional entre 2017 y 2018.

Sitauación de José Serrano en Estados Unidos

El exministro ecuatoriano llegó a Estados Unidos en 2021 con visa de turismo, mientras solicitba asilo político.

Sin embargo, el 7 de agosto de 2025 fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Desde esa fecha permanece en el centro de detención Krome, en Miami.