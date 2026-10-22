Esto se sabe de la detención de Luisa González como presunta involucrada en lavado de activos

La excandidata a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, fue detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre del 2026 en su domicilio en Chone, provincia de Manabí.

La Fiscalía General del Estado confirmó que formulará cargos en su contra por su presunta participación en el delito de lavado de activos dentro del caso Laberinto.

Se conoce que la detención de González ocurrió aproximadamente a las 03:30 de este jueves en la parroquia Canuto, del cantón Chone, y luego fue trasladada hacia la Comandancia de Policía de esa localidad.

González será trasladada a Quito en el transcurso de la mañana para una audiencia de formulación de cargos, de acuerdo a lo confirmado por la Fiscalía General del Estado.

Involucrada en lavado de activos en la campaña presidencial

González estaría involucrada en el delito de lavado de activos y otras irregularidades relacionadas con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, cuando se postuló junto a Andrés Arauz.

El Ministerio Público confirmó que en horas de la madrugada se ejecutaron órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra tres personas, entre ellas Luisa González.

El caso investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos

Dentro de esta causa se investiga a siete personas, entre ellas está el exasambleísta Santiago Díaz, que ya cumple una condena por el delito de violación. Se prevé que en las próximas horas se les formulará cargos.