Fiscalía confirma detención de Luisa González por presunto lavado de activos 

Rafael Correa denuncia supuesta aprehensión de Luisa González; autoridades y policía no confirman la noticia.

Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de la Revolución Ciudadana, fue detenida en Manabí, este jueves 22 de octubre en la provincia de Manabí.

La Fiscalía General del Estado confirmó que es investigada por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

La detención ocurrió tras dos allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha y Manabí.

El Ministerio Público denominó al caso como Laberinto y además de González, investiga a siete personas más.

La causa investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos.

El operativo se da en el marco de las investigaciones previas que la justicia lleva en su contra, según fuentes policiales confirmaron a Teleamazonas.

Alerta en redes sociales

Una publicación realizada por el expresidente de la República, Rafael Correa, a las 04:58 de la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, subió las alarmas en el movimiento político Revolución Ciudadana y en redes sociales.

"Apresaron a Luisa González", señaló el exmandatario a través de su cuenta en la red social X.

Teleamazonas confimó con fuentes policiales que González fue detenida.

Asimismo, este medio se comunicó con el movimiento Revolución Ciudadana, desde donde indicaron que se encontraban recabando información y que cualquier pronunciamiento oficial se emitirá a través de sus vías institucionales.

Fiscalía confirma tres detenidos en Pichincha y Manabí

Tras la noticia, la Fiscalía General del Estado publicó un mensaje en su cuenta de X, en la que anunciaron órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra 3 personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Antecedentes judiciales de González

En septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado notificó a Luisa González sobre el inicio de una investigación previa por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de su profesión, cargo u oficio.

Esta indagación se sumó a otras controversias en la órbita judicial del correísmo, como el denominado caso Caja Chica, vinculado a presuntos aportes de origen ilícito para campañas electorales.

Tras la difusión del mensaje de Correa, varios militantes y figuras visibles de la organización política se pronunciaron públicamente para rechazar el supuesto hecho.

Entre ellas se encuentra la vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López, quien expresó su postura a través de un pronunciamiento en X.

(Noticia en desarrollo...)