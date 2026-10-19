Difieren audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Alvarez en el caso Goleada

El alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, durante una audiencia desde la cárcel del Encuentro.

La audiencia en la que se debía resolver la apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros siete procesados en el caso Goleada fue diferida este lunes 19 de octubre de 2026.

La diligencia estaba prevista para las 09:30, mediante una plataforma virtual. Sin embargo, el Tribunal Tercero de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó dos solicitudes de aplazamiento presentadas antes de su instalación.

Uno de los pedidos fue realizado por el fiscal Dennis Villavicencio, quien informó que debía participar en una audiencia de juicio de otro proceso penal, convocada para los días 19, 20 y 21 de octubre.

La segunda solicitud correspondió al procesado Fernando Viteri Henriques, quien notificó un cambio en su defensa legal. Su representación estará a cargo del abogado Pablo David Santamaría Rodríguez.

El juez Wilson Lema, ponente del tribunal, consideró justificadas ambas solicitudes y dispuso que se establezca una nueva fecha para la audiencia. La convocatoria será comunicada posteriormente a las partes procesales.

¿Quiénes apelaron la prisión preventiva en el caso Goleada?

Además de Aquiles Alvarez, otros siete investigados buscan que se revise la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra.

Entre ellos constan el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Raúl Chávez, y dos hermanos del alcalde de Guayaquil, Xavier y Antonio Alvarez Henriques.

También presentaron recursos Fernando Xavier y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde, así como Fernando Patricio Peñaherrera y César Emilio Bravo.

La audiencia de apelación tiene como finalidad que los magistrados analicen si corresponde mantener, modificar o revocar las medidas cautelares impuestas a los procesados.

El alcalde de Guayaquil participó de manera virtual en la convocatoria judicial desde la Cárcel del Encuentro, donde permanece privado de libertad.

Durante la diligencia, Alvarez aseguró que llevaba 20 días sin poder comunicarse con sus abogados, por lo que solicitó un espacio para conversar con su defensa.

Ante este pedido, se le concedieron 30 minutos para mantener una reunión con sus representantes legales.

El alcalde enfrenta procesos judiciales relacionados con los casos Triple A, Grillete y Goleada. En este último se encuentra sujeto a prisión preventiva, mientras continúa la investigación por presunto lavado de activos.¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Goleada?