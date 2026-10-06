Tribunal rechaza pedido de nulidad y mantiene la condena contra Aquiles Alvarez en el caso Grillete

Caso Grillete: Tribunal del Guayas ratifica condena de tres años de cárcel para Aquiles Alvarez

La defensa de Aquiles Alvarez buscaba anular la diligencia en la que se ratificó la condena por el caso Grillete.

El Tribunal Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el pedido y mantuvo la sentencia de tres años de cárcel contra el alcalde de Guayaquil, el pasado 2 de octubre del 2026.

Tribunal rechaza el pedido de nulidad

Los jueces Rosario Franco Jaramillo, Demóstenes Díaz Ruilova y Olga Martina Aguilar Romero señalaron en su resolución que el recurso presentado por la defensa fue rechazado por improcedente.

El tribunal también respondió al pedido de aclaración y ampliación presentado por el abogado Julio César Cueva, defensor de Alvarez.

Los magistrados indicaron que las aclaraciones y correcciones realizadas no cambian el sentido de la decisión adoptada el 16 de septiembre, cuando el tribunal negó la apelación presentada contra la sentencia de primera instancia.

Con esta nueva resolución, la condena por el caso Grillete se mantiene.

Cueva sostuvo que la diligencia en la que se ratificó la pena habría vulnerado los principios de inmediación, tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa.

¿Por qué fue condenado Aquiles Alvarez?

Alvarez fue sentenciado el 3 de agosto a tres años de cárcel por el retiro del grillete electrónico que llevaba como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra dentro del caso Triple A.

El proceso por el retiro del dispositivo derivó en el denominado caso Grillete.

Además de la pena de prisión, la sentencia estableció una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalente a USD 4 820.

También ordenó una reparación simbólica que incluye disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación nacional.

Actualmente, Aquiles Alvarez cumple las sentencias relacionadas con los casos Grillete y Triple A en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.