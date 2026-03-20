Fiscalía ejecuta operativo junto a la Policía en el subsuelo de un edificio en el norte de Quito

Fiscalía halla más de un millón de dólares en edificio de Quito

La Fiscalía General del Estado ejecutó junto a la Policía Nacional un operativo en el subsuelo de un edificio ubicado en el norte de Quito.

La acción se da mediante un acto urgente y en la bodega del inmueble se halló una caja fuerte con cerca de un millón de dólares en efectivo.

El hallazgo se produjo en el contexto de un operativo antinarcótico, y la procedencia del dinero no ha sido justificada.

El Ministerio Público indicó que una vez concluido el levantamiento de indicios y el conteo del dinero se iniciará una investigación previa, para determinar vínculos con posibles delitos y organizaciones criminales.