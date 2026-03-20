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Judicial

Fiscalía ejecuta operativo junto a la Policía en el subsuelo de un edificio en el norte de Quito

El hallazgo se produjo en el contexto de un operativo antinarcótico, y la procedencia del dinero no ha sido justificada.

Fiscalía halla más de un millón de dólares en edificio de Quito

Fiscalía General del Estado

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

20 mar 2026 - 16:09

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La Fiscalía General del Estado ejecutó junto a la Policía Nacional un operativo en el subsuelo de un edificio ubicado en el norte de Quito. 

La acción se da mediante un acto urgente y en la bodega del inmueble se halló una caja fuerte con cerca de un millón de dólares en efectivo.

El hallazgo se produjo en el contexto de un operativo antinarcótico, y la procedencia del dinero no ha sido justificada.

El Ministerio Público indicó que una vez concluido el levantamiento de indicios y el conteo del dinero se iniciará una investigación previa, para determinar vínculos con posibles delitos y organizaciones criminales.

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