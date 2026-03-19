Progen contrademanda a Celec y destapa supuestos intereses de empresarios ecuatorianos

Progen responde a Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en Estados Unidos a través de una contrademanda y destapa supuestos intereses de empresarios ecuatorianos y funcionarios vinculados a la trama de corrupción por la fallida compra de generadores para las centrales Quevedo y Salitral.

La contrademanda se da cerca de una año y medio después de que la empresa Celec entregara más de cien millones de dólares a la compañía norteamericana.

Marco Acuña, del Consejo Consultivo de Energía, asegura que los términos de la demanda son preocupantes porque se señala a una empresa que ha tenido vínculos con contratistas.

La demanda menciona a José Manrique, Karla Saud y Fabián Calero, gerente de Celec de la época, además aparece el nombre de la empresa Astrobryxa S.A., apoderada de Progen en Ecuador, y de propiedad de Saud y Manrique.

La demanda de Celec provocó la respuesta de Progen en Estados Unidos y esta a su vez el destape de Astrobryxa.

Teleamazonas tuvo acceso de la llamada divulgación inicial de la Corte de la Florida que ha requerido información relevante sobre otras empresas que podrían estar involucradas.

La empresa Astrobryxa estaría colaborando y ya aparecen nombres de empresas como Progen Industries LLC entre otras y personajes que aparantemente habrían movido el dinero pagado por Ecuador.

Según la Corte de EE.UU. la diligencia busca establecer vínculos empresariales y testigos claves en esta trama de corrupción.