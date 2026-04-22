Corte Nacional aprobó la extradición de alias 'Topo', aliado de 'Fito'

Alias 'Topo' será extraditado a Estados Unidos para enfrentar procesos penales en ese país

La extradición a Estados Unidos de Darío Peñafiel López, también conocido como alias 'Topo', fue concedida este miércoles 22 de abril de 2026.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia dio paso para que alias 'Topo', la mano derecha de 'Fito' en Los Choneros, sea llevado a Estados Unidos para que enfrente la justicia norteamericana.

Él es requerido por el Tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, por presunto tráfico internacional de drogas y armas.

"Tras verificar el cumplimiento de la ley y recibir las garantías diplomáticas estadounidenses, la Corte Nacional dispuso la entrega del requerido", indicó el Alto Tribunal.

Esta decisión se adoptó durante la audiencia de extradición pasiva, que se instaló este miércoles 22 de abril de 2026, a las 15:00 y que se prolongó alrededor de una hora.

Detención de alias 'Topo'

La Policía ecuatoriana capturó, el 13 de septiembre de 2025, a alias 'Topo', quien que tiene "estrechos vínculos" con un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que es requerido por la justicia de Estados Unidos, aseguró el ministro del Interior, John Reimberg.

Él fue capturado cerca de la comunidad de Limonchocha, en zona de Tena, en la provincia amazónica de Napo. "Tiene estrechos vínculos con el grupo armado colombiano disidente de las FARC 'Frente Carolina Ramírez' y también es cabecilla de los 'Choneros-Fatales'", indicó Reimberg.

El funcionario añadió que tiene dos boletas de captura vigentes en Ecuador "por su amplio prontuario delictivo, entre ellos, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, así como asesinato".