Avanza la extradición a EE.UU. de alias 'Topo', mano derecha de 'Fito'

Alias 'Topo' fue detenido por la Policía de Ecuador en septiembre de 2025.

La extradición a Estados Unidos de Darío Peñafiel López avanza. La Corte Nacional de Justicia dictó un auto de procesamiento de extradición contra alias 'Topo', la mano derecha de 'Fito' en Los Choneros.

La Presidencia del Alto Tribunal emitió, el pasado 7 de abril de 2026, el auto de procesamiento de extradición contra el ecuatoriano alias 'Topo'.

Él es requerido por el Tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, por presunto tráfico internacional de drogas y armas.

"Con esta decisión judicial avanza el trámite de extradición. Además, se requirió al Estado solicitante la remisión de las garantías correspondientes para avanzar con la causa", indicó la Corte Nacional.

Detención de alias 'Topo'

La Policía ecuatoriana capturó, el 13 de septiembre de 2025, a alias 'Topo', quien que tiene "estrechos vínculos" con un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que es requerido por la justicia de Estados Unidos, aseguró el ministro del Interior, John Reimberg.

Él fue capturado cerca de la comunidad de Limonchocha, en zona de Tena, en la provincia amazónica de Napo. "Tiene estrechos vínculos con el grupo armado colombiano disidente de las FARC 'Frente Carolina Ramírez' y también es cabecilla de los 'Choneros-Fatales'", indicó Reimberg.

El funcionario añadió que tiene dos boletas de captura vigentes en Ecuador "por su amplio prontuario delictivo, entre ellos, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, así como asesinato".