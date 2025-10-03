Ministro del Interior de Ecuador confirma que alias 'Fede' será extraditado a Estados Unidos

Rolando G. alias 'Fede', se fugó de la Penitenciaría de Guayaquil en junio del 2025.

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó que Rolando Federico Gómez Quinde, alias 'Fede', será extraditado a Estados Unidos tras su recaptura en Colombia.

El titular del Ministerio del Interior advirtió, en una entrevista este viernes 3 de octubre del 2025, que las acciones contra las organizaciones criminales continuarán y que más cabecillas deberán enfrentar a la justicia estadounidense.

"Vamos a buscar la extradición, así como lo hicimos con 'Fito' (Adolfo Macías Villamar), y con los miembros de la organización de alias 'Gerald' (Édison Washington Prado Álava también conocido como El Pablo Escobar de Ecuador)", señaló Reimberg.

Alias 'Fede', cabecilla del grupo de 'Los Águilas', fue capturado en Medellín después de tres meses de su fuga de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. Desde el 20 de junio del 2025, las autoridades lo buscaban intensamente.

El jueves 2 de octubre se confirmó su detención por la Policía de Colombia. De acuerdo a la información policial 'Fede' fue identificado como sucesor criminal de alias 'Fito', jefe máximo de Los Choneros, también extraditado a Estados Unidos.

Continuarán las extradiciones a EE.UU.

Durante la entrevista, el Ministro del Interior también confirmó que Darío Javier Peñafiel Nieto, alias 'Topo', mano derecha de 'Fito', está próximo a "subirse a un avión e irse extraditado" a EE.UU.

Reimberg recordó que el narcotráfico es un delito transnacional que afecta a otros países, no solamente a Estados Unidos, y por eso Ecuador tendría un "abanico abierto" con EE.UU. y otros países.

"Para estos delincuentes, el peor castigo que existe es la extradición y eso es lo que vamos a buscar hacer". John Reimberg, ministro del Interior

También, el Ministro del Interior afirmó que con la captura de 'Fede' queda desarmada la organización de Los Choneros y eso se ha evidenciado en los ataques entre bandas.

"Se ha venido demostrando en los mismos ataques que han venido dándose entre estructuras criminales. Saben que hoy hay una organización totalmente debilitada y pelean ese poco espacio que les queda. Hoy Los Choneros están cayendo" John Reimberg, ministro del Interior

Reimberg ratificó que van a seguir atacando a los otros grupos criminales con golpes fuertes a sus economías y organización, como lo ocurrido con 'Comandos de la Frontera'.

¿Qué pasará con Xavier Jordán?

También, el Ministro envió un mensaje a Xavier Jordán tras el operativo realizado en su casa de Miami, Estados Unidos. Además afirmó que las operaciones por las investigaciones de delitos en este país avanzan.

"Yo de él (Xavier Jordan) no estaría tan tranquilo. Yo estaría preocupado porque para que el Gobierno de EE.UU. haga este tipo de operaciones es porque las investigaciones van bastante adelante", señaló Reimberg.