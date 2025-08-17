Fiscalía abrió investigación a un sacerdote en Olón, Santa Elena, por presunto abuso sexual

La Fiscalía anunció, este domingo 17 de agosto, una investigación contra un sacerdote de Olón, en Santa Elena.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por un caso de presunto abuso sexual en el que estaría implicado un sacerdote de la parroquia Olón, en la provincia de Santa Elena.

El hecho habría ocurrido la noche del viernes 15 de agosto, cuando el religioso fue encontrado dentro de su vivienda en compañía de tres adolescentes en ropa interior, según denunciaron moradores de la comunidad de Olón.

La indagación fue confirmada este domingo 17 de agosto a través de las redes sociales oficiales del Ministerio Público. Entre las primeras diligencias se dispuso que la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes elabore un informe preliminar y levante información relacionada al caso.

De acuerdo con testimonios de moradores, los adolescentes fueron desde la iglesia hasta la casa del religioso. La situación prendió las alertas y los vecinos llamaron a la Policía Nacional y exigieron al sacerdote que abra la puerta del domicilio.

Todo quedó registrado en un video que fue difundido, el sábado 16 de agosto del 2025, en redes sociales por la activista social Sybel Martínez. Las imágenes generaron indignación y conmoción.

Tras abrir la puerta de la casa, los vecinos vieron a los menores. El clérigo aseguró que son monaguillos que lo visitan para jugar videojuegos. Los moradores le increparon que responda por qué estaban en ropa interior, pero no pudo justificar.

Por su parte, en el video se escucha que el sacerdote dice tener la "conciencia tranquila" y asegura que no ha hecho nada. "Ellos vienen, son amigos, son acólitos. Vienen aquí, todos son libres, no tengo retenido a nadie", indicó el clérigo.

Tras lo ocurrido, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, anunció que ese se iniciará un proceso de fiscalización para esclarecer el caso.