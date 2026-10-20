“Si la mato, no tendré que pagar la deuda”: la confesión de Andreína Lamota sobre el asesinato de su amiga

Según un informe leído durante la audiencia, Lamota habría confesado que la asesinó por una deuda de USD 25 000

La Fiscalía formuló cargos contra Andreína Lamota este martes 20 de octubre de 2026 por la muerte de su amiga Jeniffer Banguera.

Durante la audiencia, el fiscal Reinaldo Cevallos expuso detalles de la investigación y leyó partes de un informe psicológico forense que recoge el relato atribuido a la procesada sobre lo ocurrido en su departamento, en Sauces 9, en el norte de Guayaquil.

Según ese informe, Lamota mantenía problemas económicos desde 2018 y sus deudas llegaron a USD 60 000.

Una de ellas correspondía a un préstamo de USD 25 000 que le habría hecho Jeniffer, su amiga de la universidad.

De acuerdo con el relato presentado por la Fiscalía, ambas se reunieron para hablar sobre los pagos, pero la conversación terminó en una discusión.

El relato del asesinato de Jeniffer Banguera

El fiscal explicó que, según el testimonio atribuido a Lamota, después de discutir las dos llegaron a un acuerdo de pago y bebieron cerveza.

Jeniffer se quedó dormida y, en ese momento, la procesada habría pensado que, si su amiga moría, ya no tendría que devolverle el dinero.

La frase “Si la mato, no tendré que pagar la deuda” resume el motivo que la Fiscalía expuso durante la diligencia.

De acuerdo con el informe leído en la audiencia, Lamota habría relatado que se abalanzó sobre su amiga y la estranguló con sus propias manos hasta que dejó de respirar.

La joven tenía 28 años. La versión forma parte de los elementos presentados por la Fiscalía y deberá ser examinada dentro del proceso judicial.

Tras la muerte, según la investigación, Lamota habría mantenido el cuerpo oculto en una habitación cerrada durante varios meses.

El informe señala que utilizó cal para intentar controlar los olores y que, posteriormente, colocó los restos en una maleta.

En julio de 2022, habría trasladado el equipaje en un taxi hasta un sector cercano al mercado de Sauces 9, donde lo dejó junto a un lugar de acumulación de basura.

Cómo se identificaron los restos

Los restos fueron encontrados dentro de una maleta con cal y sometidos a una autopsia en julio de 2022.

Según lo expuesto por el fiscal, el examen médico determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento manual.

En ese momento, la víctima no había sido identificada y sus restos fueron sepultados junto con los de otras cinco personas sin identificar en un cementerio del cantón Daule.

La identificación llegó después de que, en abril de 2026, la Policía cotejara muestras genéticas de los restos con las de la madre de Jeniffer.

El resultado fue positivo. La investigación también recogió que, después de la desaparición, la familia recibió mensajes que supuestamente provenían de la joven.

Según el relato atribuido a Lamota, ella se habría hecho pasar por su amiga mediante correos electrónicos y redes sociales, e incluso habría enviado fotografías descargadas de internet para hacer creer que había tenido un bebé.

La madre de Jeniffer estuvo presente en la audiencia y escuchó la exposición de los detalles del caso.

Según la Fiscalía, la mujer había pedido que se retomara la búsqueda de su hija. También habría recibido información de que Jeniffer debía dinero a personas de dudosa procedencia, lo que aumentó su temor y contribuyó a que la familia retirara una primera denuncia de desaparición.

El juez Marco Guerra dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 90 días para que continúen las investigaciones.

Lamota participó en la audiencia de manera telemática desde la cárcel La Roca, donde cumple una condena de 40 años de prisión por el asesinato de su madre, Martha Solís.