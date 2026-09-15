Andreína Lamota enfrentará un nuevo proceso penal por la desaparición de Jeniffer Banguera

Lamota enfrentará este nuevo proceso desde la cárcel La Roca, donde permanece recluida. Según un oficio de la Fiscalía emitido el 10 de septiembre de 2026, existen elementos que harían presumir su participación en el delito de desaparición involuntaria.

La Fiscalía solicitó fecha para formular cargos contra Andreína Lamota, quien ya cumple una condena de 40 años por el asesinato de su madre. La nueva causa está relacionada con la desaparición de su amiga Jeniffer Banguera.

Jeniffer desapareció en 2022

Jeniffer Banguera, de 28 años, desapareció en enero de 2022 después de visitar a Lamota en su vivienda. Su familia no volvió a tener noticias de ella hasta 2026.

Durante las investigaciones por el asesinato de Martha Solís, madre de Lamota, las autoridades encontraron en el departamento de Sauces 9 una tarjeta bancaria y una computadora que pertenecían a Banguera. Ese hallazgo permitió reactivar las investigaciones sobre su desaparición.

Sus restos fueron identificados cuatro años después

Los restos de Banguera habían sido encontrados en julio de 2022 dentro de una maleta en Guayaquil, pero permanecieron sin identificar durante años. En abril de 2026, pruebas genéticas permitieron confirmar su identidad.

Según la investigación, Lamota admitió durante evaluaciones forenses que mató a su amiga, desmembró el cuerpo y posteriormente lo abandonó dentro de una maleta en el sector de Sauces 9.

La familia de Banguera ya había presentado una denuncia contra Lamota en octubre de 2025. Posteriormente, el ministro del Interior, John Reimberg, la señaló públicamente como responsable directa de la muerte de la joven.

Lamota ya cumple una condena de 40 años

En otro proceso, Andreína Lamota fue sentenciada a 40 años de prisión por asesinar y descuartizar a su madre, Martha Solís, en octubre de 2025. Actualmente permanece recluida en La Roca.

Ahora, la Fiscalía deberá esperar que un juez fije la fecha de la audiencia de formulación de cargos por la desaparición de Jeniffer Banguera. Este delito contempla una pena de entre siete y diez años de prisión.