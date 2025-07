Fiscalía solicita revocatoria de la resolución judicial que favorece a la viuda de alias 'Rasquiña'

La Fiscalía General del Estado solicitó la revocatoria de una resolución emitida por los jueces de la Corte Provincial del Guayas. Los jueces declararon la prescripción de la causa por asociación ilícita en contra de Samara R., viuda de Jorge Luis Z. (+), alias 'Rasquiña', cabecilla del, catalogado por el Gobierno como Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), 'Los Choneros'.

En el proceso por asociación ilícita, Samara R. ya había sido condenada a cinco años de cárcel en octubre de 2024. La mujer fue señalada por ayudar a su entonces esposo, Jorge Luis Zambrano a obtener la prelibertad en junio de 2020, a través de jueces.

Tras la condena a cinco años, Samara R. apeló a esa decisión. Finalmente, el 15 de julio de este 2025, los magistrados declararon prescrita la acción penal, al considerar que el proceso se inició el 24 de abril de 2020 y que, hasta la fecha, han transcurrido más de cinco años, dos meses y 12 días.

"Siempre ha sido mi voluntad cumplir y colaborar con la Justicia, actualmente me encuentro en el extranjero realizándome estudios y valoraciones médicas", señaló la viuda de 'Rasquiña' en un escrito presentado el pasado 7 de junio de 2024 durante una audiencia del caso.

La Fiscalía sostiene que la etapa de juicio comenzó su sustanciación el 5 de noviembre de 2021. En esa fecha, el procedimiento dentro de la causa se cumplió en el Tribunal de Juzgamiento en legal y debida forma hasta el 24 de diciembre de 2024. Y en esta última fecha, dice el Ministerio Público, se admitió a trámite el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dictada.

El miércoles 16 de julio, Fiscalía argumentó en un escrito presentado ante los jueces de la Sala que, al disponer la prescripción de la acción penal, a favor de Samara R. S., no se consideraron los pronunciamientos de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional sobre la suspensión de los plazos y términos en la Ley para los procesos judiciales. Es decir, no se tomó en cuenta que la causa no se originó por delito flagrante.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado solicita la revocatoria de la resolución que declara la prescripción, a fin de que se continúe con el trámite en contra de Samara R.