Juez de La Libertad dispone la presencia física de Jorge Glas en audiencia de habeas corpus

Jorge Glas, exvicepresidente en el gobierno de Correa y Moreno, está actualmente recluido en la cárcel El Encuentro en la provincia de Santa Elena.

Sin embargo, este jueves 25 de diciembre el juez, Daniel Valverde de La Libertad admitió a trámite un habeas corpus correctivo presentado por la defensa de Glas y señaló que es obligación constitucional que el sentenciado vaya a la diligencia presencialmente este viernes 26 de diciembre.

La diligencia está programada para las 11:00 de este viernes. El magistrado ordenó en su escrito que el director de la cárcel El Encuentro disponga y garantice la presencia de Glas.

Además, se dispone a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) que coordinen acciones para proteger la vida e integridad física del sentenciado.

La defensa jurídica de Glas indicó este jueves 25 de diciembre que hoy recibió dos notificaciones desde la corte donde se notifica la sentencia escrita del caso Reconstrucción de Manabí, y la otra donde se fija día y hora para la audiencia de habeas corpus.

La audiencia de habeas corpus busca revisar la condición de encarcelamiento de Glas y garantizar el cumplimiento de sus derechos constitucionales.