Ministro Reimberg niega que la salud de Jorge Glas esté en peligro en la cárcel del Encuentro

Jorge Glas fue trasladado a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

El ministro del Interior, John Reimberg, negó este miércoles 19 de noviembre de 2025 que el exvicepresidente Jorge Glas esté en peligro en la cárcel del Encuentro.

"No sé si pensaron que iban a un centro recreacional, o a lo que estaban acostumbrados en las cárceles anteriores", ironizó el Ministro.

Reimberg añadió que Glas "ha tenido la atención necesaria, eso en ningún momento vamos a incumplirlo", respecto a una denuncia previa de la abogada del exvicepresidente en la que apuntaba que en su detención vivía con "estándares mínimos de humanidad".

Sonia García Vera, abogada de Glas, dijo que se reunió de manera telemática con su cliente y lo encontró "extremadamente debilitado, angustiado y con una resignación que golpea".

Ante lo que Reimberg respondió que "no es un centro vacacional, es un centro de máxima seguridad". Y agregó que allí Glas ya ha recibido cuatro atenciones médicas.

El Ministro apuntó que "la cárcel está mucho más avanzada. La cárcel cuenta con todas las seguridades", apuntó Reimberg.