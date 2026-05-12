Barcelona vence 4-2 a Insutec y avanza a octavos de final de la Copa Ecuador 2026

Un festejo del gol de Barcelona en el estadio 7 de Octubre

Barcelona SC inició hoy su camino en la Copa Ecuador 2026 con un triunfo ante el FC Insutec 4-2 en duelo decisivo por los dieciseisavos de final. El encuentro, se cumplió este martes 12 de mayoen el estadio 7 de Octubre de Quevedo. Fue un partido emotivo y lleno de goles y con buena asistencia en las gradas.

El 3-2 del Insutec

El 3-1 de Barcelona

El 2-1 de Barcelona

El empate del Insutec

Por su parte, el conjunto quevedeño, vigente campeón de la Segunda Categoría de Los Ríos, llega con la motivación al máximo tras eliminar al Deportivo Ibarra en la fase previa y sueña con dar el batacazo ante el Ídolo.

El primer gol de Barcelona

El ambiente en Quevedo es de total expectativa, con un estadio que espera recibir a más de 17 000 aficionados para presenciar un choque de David contra Goliat, donde la efectividad ofensiva de los locales y la jerarquía de los amarillos definirán el pase a la siguiente ronda.

Alineacíón Barcelona Tomado de redes sociales

Las alineaciones de los clubes