Barcelona vence 4-2 a Insutec y avanza a octavos de final de la Copa Ecuador 2026
El equipo amarillo, dirigido por el venezolano César Farías, logró un triunfo en Quevedo y avanza a la siguiente ronda del torneo 2026.
Un festejo del gol de Barcelona en el estadio 7 de Octubre
Tomado de redes sociales de Barcelona
Compartir
Actualizado:
12 may 2026 - 14:34
Barcelona SC inició hoy su camino en la Copa Ecuador 2026 con un triunfo ante el FC Insutec 4-2 en duelo decisivo por los dieciseisavos de final. El encuentro, se cumplió este martes 12 de mayoen el estadio 7 de Octubre de Quevedo. Fue un partido emotivo y lleno de goles y con buena asistencia en las gradas.
El 3-2 del Insutec
El 3-1 de Barcelona
El 2-1 de Barcelona
El empate del Insutec
Por su parte, el conjunto quevedeño, vigente campeón de la Segunda Categoría de Los Ríos, llega con la motivación al máximo tras eliminar al Deportivo Ibarra en la fase previa y sueña con dar el batacazo ante el Ídolo.
El primer gol de Barcelona
El ambiente en Quevedo es de total expectativa, con un estadio que espera recibir a más de 17 000 aficionados para presenciar un choque de David contra Goliat, donde la efectividad ofensiva de los locales y la jerarquía de los amarillos definirán el pase a la siguiente ronda.
Las alineaciones de los clubes
Compartir