Así fue la salida de Luisa González del Cuartel Modelo para ser trasladada a una cárcel

Fuerte resguardo policial en el ingreso principal del Cuartel Modelo, a la salida de Luisa González.

La excandidata presidencial Luisa González salió este viernes 23 de octubre de 2026 del Cuartel Modelo, en Guayaquil, para ser trasladada a un centro penitenciario, luego de que un juez dictara prisión preventiva en su contra dentro del caso Laberinto.

La medida fue dictada durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada este viernes 23 de octubre en el Cuartel Modelo, donde González permanecía detenida tras ser aprehendida en su domicilio, ubicado en Canuto, Manabí.

La prisión preventiva también fue dictada contra el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil.

#URGENTE | La excandidata presidencial, Luisa Gonzalez, ingresó al cuartel Modelo de Guayaquil, tras ser detenida en Manabí este jueves 22 de octubre en una investigación dentro del caso Laberinto. https://t.co/RxTyTkO3Hb https://t.co/IL4aQ6bB7s — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 22, 2026

¿Qué investiga el caso Laberinto?

La Fiscalía General del Estado investiga en este proceso presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González - Andrés Arauz.

Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público, la campaña habría recibido financiamiento ilícito proveniente de una de las empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

#URGENTE | Luisa González fue detenida en Manabí este jueves 22 de octubre, confirmaron fuentes policiales a Teleamazonas https://t.co/6uzdbnee7q https://t.co/tpqmkW7Rfw — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 22, 2026

De acuerdo con la Fiscalía, esta empresa estaría relacionada con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Con la decisión judicial, González, Díaz y Onofre deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso por el caso Laberinto.