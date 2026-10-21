Municipio de Quito se pronuncia tras allanamiento de la Fiscalía por contratos que superan los USD 4 millones

La investigación apunta a una presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública por más de USD 4 millones.

"Si algún funcionario actuó al margen de la ley, el Municipio será el primero en exigir que responda ante la justicia", sostuvo el Cabildo de Quito tras los allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía Nacional en sus dependencias la tarde de este miércoles 21 de octubre del 2026, y aseguró que entregó toda la información solicitada.

La administración municipal afirmó que colaboró desde el inicio del procedimiento y que continuará haciéndolo mientras avance la investigación.

En su comunicado, el Municipio defendió la gestión de la actual administración y sostuvo que sus contratos se adjudicaron mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública, con procesos que, según indicó, son abiertos y verificables por la ciudadanía.

Fiscalía investiga contratos por más de USD 4 millones

La tarde de este miércoles 21, la Fiscalía General del Estado realizó tres allanamientos como parte de una investigación por presunto peculado.

Las intervenciones se desarrollaron en las oficinas del Municipio de Quito, un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.

Según informó el Ministerio Público en su cuenta de X, las diligencias buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024.

El monto de los contratos supera los USD 4 millones.

La Fiscalía no detalló en su publicación el resultado de los allanamientos ni informó sobre posibles detenidos.

La investigación continúa para reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que se adjudicaron los contratos y determinar si existieron irregularidades.

Municipio afirma que no tolerará actos de corrupción

En su pronunciamiento, el Municipio aseguró que mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción.

También señaló que, si se demuestra que algún funcionario actuó al margen de la ley, exigirá que responda ante la justicia, sin excepciones.

La administración municipal sostuvo que detrás de sus contratos existen obras ejecutadas y en marcha, como vías rehabilitadas, espacios públicos recuperados, mejoras en el transporte y servicios para los barrios.

Además, pidió que la investigación se desarrolle con pruebas y respeto al debido proceso.

El Municipio también recordó que un allanamiento no constituye una sentencia y pidió evitar que se establezcan responsabilidades antes de que avance la investigación.

Aseguró que respetará la reserva de las diligencias y que no interferirá en el trabajo de las autoridades, mientras la Fiscalía continúa con la recopilación de indicios sobre los contratos cuestionados.