Destituyen a Nubia Vera, la jueza que falló a favor de Verónica Abad frente a Daniel Noboa

La jueza Nubia Vera fue destituida por el Consejo de la Judicatura.

La jueza Nubia Vera fue destituida por el Consejo de la Judicatura en una sesión del pleno la noche del jueves 7 de mayo de 2026.

El Pleno aprobó la destitución de la jueza de la Unidad Judicial de Familia de Quito. Según la Judicatura, fue sancionada por negligencia en la tramitación de una acción de protección.

¿Por qué fue destituida Nubia Vera?

Vera fue destituida tras una denuncia por irregularidades presentada por la compañía informática Conwor S.A.

La jueza concedió de manera extemporánea y oral la acción de protección en 2023, según determinó la Judicatura en su resolución.

Nubia Vera y su polémico fallo en el caso de Verónica Abad

Vera fue la encargada de resolver la acción de protección presentada por la exvicepresidenta Verónica Abad.

Entonces, la jueza dejó sin efecto la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo e incluso acudió a la Vicepresidencia para pedir que se permita el acceso de Abad.

La jueza ordenó al presidente Daniel Noboa restituir a Abad en su cargo y al Ministerio de Trabajo que emita disculpas públicas por la apertura de un sumario administrativo contra la Vicepresidenta de la República.