Fiscalía pide llamar a juicio a la jueza Nubia Vera como presunta autora del delito de concusión

La Fiscalía solicitó este lunes 23 de febrero, a un juez anticorrupción, que se llame a juicio a Nubia Vera por el caso Mueble Fino.

El Ministerio Público presentó más de 55 elementos de convicción en la audiencia, para sustentar su pedido al juez y llame a juicio a Nubia Vera, como presunta autora directa del delito de Concusión.

Además, la Fiscalía pidió que se ratifique la prohibición de salida del país y las presentaciones periódicas de la procesada.

También, solita que disponga la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por un monto de 10 520 dólares.

En horas de la tarde el juez que lleva la causa del caso Mueble Fino suspendió la audiencia preparatoria de juicio.

El Juez Anticorrupción convocó a las partes procesales a las 14:30 del jueves 26 de febrero para escuchar la intervención de la defensa de la procesada Nubia Vera.