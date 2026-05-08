Temblor de magnitud 4.4 frente a las costas de Manabí
El sismo ocurrió la mañana del 8 de mayo de 2026 frente a las costas de la provincia de Manabí, según el reporte del Instituto Geofísico.
El sismo alcanzó una magnitud de 4.4 MLv, con una profundidad de 10 kilómetros.
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Fecha de publicación
08 may 2026 - 12:43
El Instituto Geofísico (IG) informó sobre un temblor registrado la mañana de este viernes 8 de mayo de 2026 frente a las costas de Manabí.
De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:22 y alcanzó una magnitud de 4.4 MLv, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó a 330 kilómetros de Manta.
Sismo ocurrió en el océano Pacífico
El IG detalló que el evento sísmico se ubicó en las coordenadas 0.727° de latitud norte y 83.150° de longitud oeste, en aguas del océano Pacífico frente al perfil costero ecuatoriano.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento telúrico registrado este viernes.
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