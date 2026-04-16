Prisión preventiva para madre y padrastro por asesinar a una niña de 3 años en Imbabura

Una niña de tres años murió golpeada en Ibarra y la Policía detuvo a su madre y pareja.

Un juez de dictó prisión preventiva contra Valentina Ch. y Bryan T. por su presunta participación en el asesinato de una niña de 3 años en Imbabura.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal relató que la madre llevó a la niña, su hija, a un hospital de la ciudad de Ibarra sin signos vitales.

El médico que atendió el caso alertó a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros al observar múltiples lesiones en el cuerpo de la menor.

La pequeña sufrió de quemaduras y golpes con cables

Según la Fiscalía, la madre y el padrastro intentaron retirar el cadáver con un certificado emitido por un médico particular, como si se tratara de una muerte por causas naturales, por lo que fueron detenidos.

Las investigaciones determinaron que la niña fue a vivir hace aproximadamente tres meses con su madre y la pareja. Antes residía con su abuela materna.

En ese domicilio la menor habría comenzado a sufrir agresiones físicas, entre ellas quemaduras y golpes con palos y cables eléctricos, hasta sumar cerca de cincuenta lesiones.

El protocolo de autopsia concluyó que la muerte fue violenta y que se produjo a causa de dos lesiones recientes, además de una hemorragia aguda interna y estallido hepático traumático de vasos sanguíneos abdominales.