La bebé Aitana Gonzabay fue localizada tras activación de la Alerta Emilia

La bebé reportada como desaparecida ya se encuentra con su familia, dijo el Ministerio del Interior

Tras la activación de la Alerta Emilia, la bebé de un año de edad, Aitana Gonzabay fue localizada el lunes 13 de abril de 2026. La menor estaba reportada como desaparecida desde el 11 de abril de 2026.

"Tras diligencias investigativas localizamos a Aitiana Valentina Gonzabay quien estaba reportada como desaparecida desde el 11 de abril de 2026. Se encuentra a buen recaudo y junto a sus familiares", indicó el Ministerio del Interior.

Según información oficial, la bebé había desaparecido alrededor de las 15:00 en el barrio La Alborada, en el cantón Pasaje, en El Oro.

Intensa búsqueda de Gregory Allen Krupa

Desde entonces sus familiares desconocían su paradero. Por lo tanto, se activó la Alerta Emilia, un sistema de emergencia que se activa en Ecuador para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos y considerados en alto riesgo.

Según las primeras investigaciones, la niña se encontraba bajo el cuidado temporal de una mujer, quien presuntamente se la habría llevado sin autorización de su madre, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda.