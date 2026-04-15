Sentencian a médico en Quito tras dejar cuadrapléjica a una niña

Operación de una mernor terminó en tragedia en Quito

Según el testimonio de sus familiares, el médico decidió trasladarla desde una casa de salud pública a una clínica privada, lo que habría implicado una violación de protocolos.

En ese lugar, se realizaron procedimientos adicionales para corregir errores en la operación inicial, relacionados con la colocación de barras y tornillos en la columna.

Un informe médico reveló que los implantes estaban mal ubicados, llegando a zonas cercanas a la arteria aorta y causando una lesión en la médula espinal, lo que derivó en la condición permanente de la menor.

Tras dos años de proceso judicial, un juez dictó una condena de un año y ocho meses de prisión contra el traumatólogo pediatra.

Reparación y reclamos de la familia

Además de la pena, el médico deberá pagar 100 mil dólares como indemnización y no podrá ejercer durante el tiempo que dure la sentencia.

Sin embargo, la familia considera que la reparación es insuficiente. Los gastos médicos ya superan los 190 mil dólares, una carga económica que aún enfrentan.

La madre de Sami ha señalado que, aunque existe una sentencia, el daño es irreversible. “Se ha hecho justicia, pero no la que ella merece”, expresó.

El caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar controles y garantizar que se cumplan los protocolos en el sistema de salud.

Ahora, la familia espera que esta sentencia sirva como precedente para evitar que situaciones similares se repitan y para que otros pacientes no enfrenten consecuencias tan graves.