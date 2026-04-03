Prisión preventiva para exjueza anticorrupción por presunto enriquecimiento ilícito

Después de un pedido presentado por la Fiscalía General del Estado, un juez dictó prisión preventiva contra Gabriela L.T, exjueza anticorrupción. Ella es procesada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, según Fiscalía.

El juez que lleva esta causa dispuso la retención de 56 760 dólares. Además de la prohibición de enajenar dos bienes inmuebles y un vehículo, así como la inmovilización y el congelamiento de tres cuentas bancarias de la procesada.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Durante este tiempo también se recabarán más elementos para sustentar el proceso. La investigación se deriva del caso denominado Fachada, en el que se examinan presuntas irregularidades y actos de corrupción en la Función Judicial.

Además, surgió tras la destitución de la jueza por parte del Consejo de la Judicatura, por considerar que su conducta comprometió la integridad de la Unidad Judicial Anticorrupción.

Se investigan posibles vínculos con estructuras delictivas y se presume que la exjueza anticorrupción habría recibido beneficios económicos a cambio de favorecer a procesados, entre ellos personas relacionadas con el grupo criminal Comandos de la Frontera, que buscaban su liberación mediante decisiones judiciales.