Prisión preventiva para tres sospechosas de estafa en un centro comercial en Ambato

Fiscalía formuló cargos contra tres personas por su presunta participación en un delito de estafa. El hecho ocurrió el pasado lunes 26 de enero de 2026, en el interior de un centro comercial en Ambato, Tungurahua.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las procesadas habrían utilizado de manera fraudulenta tarjetas de crédito pertenecientes a un tercero, lo que ocasionó un perjuicio económico de 948,31 dólares.

Acogiendo el pedido de Fiscalía, el Juez de la causa dictó prisión preventiva para Gissela Alicia C. S., Ruth Verónica C. S. y Damaris Fernanda B. M., quienes fueron aprehendidas en flagrancia. Además, dispuso que la instrucción fiscal tenga una duración de treinta días.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso relató que agentes de la Policía Nacional acudieron a un centro comercial del cantón, tras recibir una alerta del supervisor de seguridad del establecimiento, quien informó sobre la presencia de tres mujeres que hacían transacciones de forma inusual.

Según el reporte, mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se observó que las implicadas visitaban varios locales comerciales. Posteriormente, al verificar la base de datos del establecimiento, se constató que el titular de las tarjetas había registrado compras previas el domingo 25 de enero de 2026, en Manabí, lo que reforzó las sospechas sobre el uso indebido de dichos medios de pago en Ambato.

Durante la intervención, las ahora procesadas manifestaron que las tarjetas de crédito pertenecerían a dos de sus parejas sentimentales, quienes supuestamente se las habrían enviado mediante encomiendas. Sin embargo, los indicios recabados permitieron presumir un uso fraudulento de medios electrónicos de pago, configurándose el engaño y el perjuicio patrimonial.