Leyendas nocturnas en Quito invita a descubrir los misterios de la Basílica del Voto Nacional

La Basílica se levanta en pleno corazón de Quito, en el inicio del centro histórico. (Instituto de Patrimonio)

Una experiencia diferente se vivió este sábado 2 de mayo de 2026 con la ruta nocturna “Leyendas Nocturnas”, que llevó a los asistentes a recorrer la imponente Basílica del Voto Nacional, uno de los templos neogóticos más emblemáticos de la capital.

Durante la actividad, los participantes exploraron el interior del templo, incluyendo sus criptas y las torres, consideradas entre las más altas de Sudamérica, desde donde se obtienen vistas privilegiadas de la ciudad.

La ruta no solo ofreció historia y arquitectura, sino también una experiencia sensorial con una cata de chocolate y canelazo quiteño, sumando un toque gastronómico a la jornada.

El recorrido se realizó en horas de la noche, generando una atmósfera misteriosa que resaltó los detalles del templo, conocido por su estilo neogótico y su valor patrimonial en el centro histórico de Quito.