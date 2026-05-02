Leyendas nocturnas en Quito invita a descubrir los misterios de la Basílica del Voto Nacional
La ruta de la basílica promete una experiencia para combinar historia, vistas y gastronomía en el centro de Quito.
La Basílica se levanta en pleno corazón de Quito, en el inicio del centro histórico. (Instituto de Patrimonio)
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Fecha de publicación
02 may 2026 - 14:58
Una experiencia diferente se vivió este sábado 2 de mayo de 2026 con la ruta nocturna “Leyendas Nocturnas”, que llevó a los asistentes a recorrer la imponente Basílica del Voto Nacional, uno de los templos neogóticos más emblemáticos de la capital.
Durante la actividad, los participantes exploraron el interior del templo, incluyendo sus criptas y las torres, consideradas entre las más altas de Sudamérica, desde donde se obtienen vistas privilegiadas de la ciudad.
La ruta no solo ofreció historia y arquitectura, sino también una experiencia sensorial con una cata de chocolate y canelazo quiteño, sumando un toque gastronómico a la jornada.
El recorrido se realizó en horas de la noche, generando una atmósfera misteriosa que resaltó los detalles del templo, conocido por su estilo neogótico y su valor patrimonial en el centro histórico de Quito.
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