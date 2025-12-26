Fiscalía allana la Empresa Eléctrica Regional del Sur, en Loja, por caso Progen

La Fiscalía allanó las instalaciones de la Eerssa, en Loja, por el caso Progen.

La Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa), en Loja, este viernes 26 de diciembre de 2025.

La Contraloría General del Estado (CGE) informó que el Ministerio Público ejecutó allanamientos en el marco de la investigación penal por los contratos firmados con la empresa Progen y el Consorcio Térmica Catamayo.

Las autoridades intervinieron las instalaciones de la empresa eléctrica con el objetivo de recolectar indicios y elementos de convicción.

Además, adelantó que las operaciones de esta empresa también son objeto de un examen especial realizado por la Contraloría.

En este caso se investigan contratos sucritos con la empresa Progen por 20,1 millones de dólares para repotenciar la central termoeléctrica Catamayo, en Loja.

Estos acuerdos se firmaron en julio de 2024 en medio de una fuerte crisis energética que ocasionó apagones de hasta 14 horas diarias.

La empresa estadounidense tenía 180 días para aplicar las soluciones en la termoeléctrica por 15 megavatios en la central de Loja, pero Progen no cumplió el acuerdo.