Tribunal condena a 34 años de cárcel a tres responsables de un triple asesinato en Quito

Tribunal condena a 34 años de prisión a tres autores de triple asesinato en el norte de Quito.

Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a Wilker F., Johelmi M. y Guillermo B., a 34 años y 8 meses de cárcel como autores de un triple homicidio. El hecho, según el reporte de la Fiscalía, ocurrió el 14 de abril de 2024 en el sector de Carretas, en el norte de Quito.

El triple asesinato ocurrió en el norte de Quito el 14 de abril de 2024. Los cadáveres de tres hombres fueron hallados en el sector de Carretas, un área residencial. Los cuerpos presentaban heridas de bala y brazaletes identificando un centro de diversión cercano, lo que orientó la investigación.

La Fiscalía demostró la responsabilidad de los implicados mediante indicios balísticos, videos de un centro nocturno y las pericias morfológicas. Esto en un caso agravado por la participación de múltiples personas, que dejó tres cuerpos con brazaletes de una discoteca cercana.

En el lugar de los hechos, la Policía levantó más de 30 indicios balísticos en la escena, incluyendo casquillos de proyectiles. Tres días después, el 17 de abril de 2024, los procesados fueron detenidos en Cuenca durante un operativo por delincuencia organizada, en una causa paralela tramitada por la Fiscalía.

En esa intervención, se incautó un arma de fuego, que Criminalística analizó mediante una experticia balística. El cotejamiento confirmó que la pistola la utilizaron en el triple homicidio, coincidiendo con los casquillos hallados en Carretas. Esta prueba científica fue clave para vincular a los acusados.

La Fiscalía presentó videos de las cámaras de seguridad del centro nocturno donde las víctimas estuvieron antes de su muerte. Las imágenes capturaron a las víctimas junto con otras personas, sacando a rastras a los tres hombres aún con vida. Este material lo periciaron para validar su autenticidad.

El Fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de la Casa de la Justicia de Carcelén detalló en la audiencia cómo estas evidencias demostraron la secuencia de los hechos: las víctimas fueron extraídas del local y ejecutadas en Carretas.

La coherencia entre las pruebas audiovisuales, balísticas y testimoniales convenció al Tribunal de la verdad procesal, descartando cualquier duda sobre la identidad de los autores.