Golpe en España: ¿Por qué Carvajal y Morata no jugarán el Mundial 2026?

Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid e internacional con España en 52 ocasiones, y Álvaro Morata, del Como italiano y con 87 presencias con la Selección, no disputarán el Mundial 2026.

En la prelista de 55 jugadores entregada por el técnico Luis de la Fuente no figuran los nombres de ambos jugadores. Esta lista es vinculante ya que de ellos saldrán los 26 elegidos para el torneo.

Las lesiones dejan fuera a Carvajal

El lateral derecho ha disputado 885 minutos divididos en 20 encuentros y tuvo que volver a pasar por el quirófano el 28 de octubre para someterse a una artroscopia en la que se le retiró un "cuerpo libre articular" que le causó problemas en la rodilla operada en 2024.

Además, una lesión muscular y, en las últimas fechas, una fisura en el pie, le han hecho perder el ritmo necesario para que Luis de la Fuente contara con él en la prelista de cara al Mundial, torneo que le faltaba por añadir a sus vitrinas tras lograr la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024.

Morata se queda sin Mundial

Por su parte, Álvaro Morata firmó por el Como 1907 de Cesc Fàbregas con la cita mundialista en mente. Aunque estuvo en la Final Four de la Nations League y también en la primera lista de la temporada, en septiembre, su presencia en el equipo de la Serie A ha sido inferior a la esperada.

El delantero español registra un gol y dos asistencias en 28 partidos.

Antes, el 25 de mayo, Luis de la Fuente hará oficial la lista de jugadores que iniciarán la concentración en la Ciudad Del Fútbol de Las Rozas el 30.