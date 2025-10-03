Conmoción por triple crimen en Guayaquil; tres miembros de una familia fueron asesinados

Agentes de investigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Guayaquil volvió a estremecerse por la violencia. La madrugada de este viernes 3 de octubre del 2025, tres integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados dentro de su vivienda en la cooperativa Guerreros del Fortín, en el noroeste de la ciudad.

Según testimonios, el triple crimen se perpetró alrededor de las 02:00, mientras las víctimas festejaban un cumpleaños dentro de la vivienda.

Las primeras investigaciones señalan que un grupo de hombres armados y encapuchados llegó al lugar, rompió el cerramiento y la puerta de la casa. Luego, los sospechosos entraron con violencia y comenzaron a exigir dinero.

Ante el caos, varios de los presentes en el inmueble buscaron refugio en las habitaciones. Sin embargo, tres jóvenes, de 16, 26 y 38 años, fueron atacados con armas de fuego y murieron.

Según relataron los sobrevivientes, los armados dieron la orden de disparar solo contra ellos y dejar con vida a mujeres y niños que se encontraban en la reunión.

Vecinos alertaron a la Policía del distrito Nueva Prosperina, que llegó al sitio y confirmó el triple crimen. Los agentes indicaron que las víctimas eran familiares

Personal de Criminalística acordonó la escena del crimen para realizar el levantamiento de los cuerpos. Además, los agentes recogieron indicios balísticos como parte de la investigación.