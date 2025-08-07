Roberto Luque anuncia que se despidió a 105 funcionarios del Ministerio de Transporte

El ministro de Transporte, Roberto Luque, dio detalles sobre el proceso de desvinculación de funcionarios públicos, en Teleamazonas, este jueves 7 de agosto.

Cerca de 105 personas fueron desvinculadas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así lo confirmó el ministro Roberto Luque durante una entrevista en Teleamazonas, este jueves 7 de agosto del 2025.

El recorte de personal forma parte de una medida adoptada por el Gobierno de Daniel Noboa. El pasado 24 de julio se anunció el despido de 5 000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios, que pasan de 20 a 14 y secretarías de nueve a tres.

El Ejecutivo sostiene que estas acciones son necesarias para reducir el tamaño del Estado y optimizar los recursos. Además, esa decisión se tomó para cumplir con las metas del programa crediticio que la administración de Daniel Noboa firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener 5 000 millones de dólares.

El 37% del gasto público está destinado a salarios de funcionarios

Sin embargo, el ministro Luque aseguró que no todas las salidas obedecen a un proceso de reestructuración. Algunas se relacionan con presuntos actos de corrupción detectados dentro del Ministerio de Transporte.

“Denunciamos, por ejemplo, a funcionarios que figuran como analistas 6, pero que al mismo tiempo son contratistas del Estado”, reveló el funcionario.

Además, Luque mencionó el caso de "abogados de las coordinaciones jurídicas distritales del Ministerio de Transporte, que en lugar de hacer su trabajo, alertan al Sercop de los procesos que ellos debieron haber hecho en nombre de un contratista. Eso lo sabemos y lo denunciamos”.

Estas irregularidades ya han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, según indicó Luque, quien reiteró que su gestión hará seguimiento de estas quejas judiciales.

Respecto al impacto de la fusión de ministerios, el titular del Transporte reconoció que aún no se puede determinar cuántos más podrían salir del Ministerio. “Las desvinculaciones no son el objetivo de la fusión, pero sí pueden ser una consecuencia”, señaló.

"No podemos decir ahorita cuántos y quiénes se van a ir, pero hay ciertos temas de duplicidad de funciones. La idea de la fusión es ser más eficientes, sin restar competencias o presupuesto", dijo Luque.