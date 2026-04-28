Daddy Yankee y Shenseea presentan 'Echo', la vibrante canción del Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene una nueva canción llamada "Echo", protagonizada por el artista puertorriqueño Daddy Yankee y la cantante jamaiquina Shenseea. El anuncio se realizó este martes 28 de abril de 2026, a través de las redes sociales de la FIFA.

El tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega cargado de energía urbana y un ritmo pegajoso que promete animar a los fanáticos durante el torneo que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.

¿Dónde escuchar la canción de Daddy Yankee y Shenseea?

"Echo" ya se encuentra disponible en todas las plataformas oficiales de la FIFA como: Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer y iTunes Store.

Previo a este lanzamiento, la FIFA presentó "Por ella", una canción que combina la voz de la artista de pop Belinda, el sonido inconfundible de la banda mexicana Los Ángeles Azules y la producción característica de Tainy, ganador de varios premios Grammy.

Y la primera canción que se lanzó fue "Lighter", interpretado por artistas representativos de los países sede del torneo: Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá).