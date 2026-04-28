Noboa acompaña allanamientos de oficinas de CNEL en Guayaquil

Daniel Noboa en operativo de allanamiento en oficinas de CNEL

El presidente Daniel Noboa asiste a operativos del Ministerio del Interior de allanamientos a oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) la mañana de este martes 28 de abril del 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg compartió imágenes en redes sociales parte del operativo que está en desarrollo.

Reimberg mostró fotos del Presidente en el lugar acompañado además del Fiscal General (e), Carlos Alarcón. El Ministro indicó que los allanamientos se ejecutan en provincias como: