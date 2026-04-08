Abogado presenta solicitud para remover a Aquiles Álvarez de su cargo

Aquiles Alvarez permance detenido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una solicitud de remoción de cargo, presentada este 8 de abril de 2026.

El documento se envió al concejo cantonal del puerto principal por un abogado domiciliado en Quito.

El objetivo es remover de su cargo al Alcalde de Guayaquil.

La carta, cuya extensión es de 10 páginas, está firmada por David Mateo López Banegas, quien resalta la ausencia de Álvarez de su puesto desde febrero de 2026.

En ese mes la Fiscalía dicto prisión preventiva para el Alcalde, debido al caso goleada.

Argumentos de la solicitud presentada

"Es un hecho público y notorio que el señor Álvarez, alcalde de Guayaquil, ha permanecido privado de libertad dentro de procesos penales que han impedido su ejercicio material, personal y ordinario de las funciones inherentes al cargo", señala el abogado.

Resalta además, que la licencia solicitada por el Alcalde y la ampliación de la misma venció el 26 de marzo de 2026.

Actualmente, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, ocupa el cargo.