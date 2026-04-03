Acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea en lucha contra la delincuencia y el terrorismo

La Cancillería de Ecuador informó este viernes 3 de abril del 2026 a través de un boletín de prensa que en conjunto con la Unión Europea han culminado los procedimientos internos para la ratificación del Acuerdo entre la República del Ecuador, por una parte, y la Unión Europea, por otra, sobre tareas de cooperación.

En estea iniciativa son parte la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y las autoridades del país en materia de lucha contra la delincuencia y el terrorismo, suscrito el 23 de septiembre de 2025.

La suscripción de dicho acuerdo se dio entre la Canciller Gabriela Sommerfeld y el Comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, en el marco de la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ecuador es uno de los primeros países de la región en suscribir un Acuerdo con la Unión Europea. Este tiene como objetivo fortalecer la acción de las autoridades de ambas partes, así como la cooperación mutua en la prevención y la lucha contra delitos penales, delitos graves y el terrorismo

También, al mismo tiempo, busca garantizar salvaguardias adecuadas con respecto a los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la intimidad y a la protección de datos.

Con la firma del Decreto No. 340 por parte de Daniel Noboa, y su publicación en el registro oficial, el Acuerdo fue ratificado íntegramente consolidándose como una herramienta clave que amplía las capacidades de cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Este Acuerdo resalta el firme compromiso del Ecuador y de la Unión Europea en su lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional.