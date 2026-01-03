'Tienen un aliado en Ecuador', dice Noboa a Venezuela y respalda la captura de Maduro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una reunión en el Palacio de Carondelet.

El Gobierno de Ecuador se pronunció tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una operación militar de Estados Unidos en ese país, la madrugada de este sábado 3 de enero del 2025.

"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente", escribió Noboa en su cuenta de X.

También dijo a María Corina Machado y Edmundo González que es hora de recuperar su país "Tienen un aliado en Ecuador", indicó.

El pronunciamiento se da horas después de que el Gobierno de Estados Unidos confirmó que capturó a Nicolás Maduro y que este será juzgado de forma penal en ese país por narcotráfico.

Estados Unidos acusa a Maduro como cabecilla del cartel de Los Soles por ingresar droga desde Venezuela hacia Estados Unidos.