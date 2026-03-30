Asamblea aprobó Ley para bajar impuestos por donaciones en viviendas de interés social

Valentina Centeno, proponente de la Ley, durante la sesión de la Asamblea Nacional en Manabí.

Con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley que incentiva la construcción de viviendas de interés social, la mañana de este lunes 30 de marzo del 2026 en la sesión que se realizó en Machala.

La normativa creará un incentivo tributario para quienes donen viviendas de interés social o recursos económicos destinados a su financiamiento, con el fin de promover la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a reducir el déficit habitacional del país, especialmente frente a eventos climáticos adversos u otras contingencias.

Entre las disposiciones incorporadas consta el beneficio para las familias del segmento 2, aquellas que requieren un subsidio parcial y que pueden completar el financiamiento de su vivienda mediante un crédito.

Otro beneficio se relaciona con el uso de terrenos. Además de permitir construcciones en terrenos del Estado y en terrenos donados al Estado, se fortaleció la redacción para incluir edificaciones en terrenos propios de las familias beneficiarias.

Asimismo, se establece que, si una empresa o un privado realiza una donación destinada a construir viviendas, deberá existir previamente un convenio obligatorio con el ente rector de vivienda. Cuando el terreno sea del Estado, se mantiene el plazo de 90 días para que el ente rector entregue las escrituras públicas al beneficiario.