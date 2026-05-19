Familiares buscan a Joselyn Oña, joven desaparecida en Quito

Joselyn Oña Cando, de 25 años, desapareció en Quito, en el sector de San Blas.

Joselyn Elena Oña Cando, de 25 años, está desaparecida en Quito desde el pasado viernes 15 de mayo de 2026. La joven fue vista por última vez en el sector de San Blas, en el centro de la capital.

Según sus familiares, Joselyn Oña salió de su domicilio la mañana del viernes 15 de mayo. Cámaras de seguridad muestran el momento en que la joven se subió a un trolebús en la parada Hermano Miguel, con destino hacia el norte, pero no volvieron a saber de ella.

El momento de su desparición vestía un pantalón celeste, camiseta rosada y zapatos deportivos plomos.

Familiares la buscan en hospitales y la morgue

Después de horas de que no volvió a casa, sus familiares la reportaron como desaparecida e iniciaron un proceso de búsqueda por distintos puntos de la ciudad.

"Hemos ido a hospitales del centro, sur y norte de la ciudad e incluso a la morgue, pero no está", contaron a Teleamazonas.com

Una de las preocupaciones que tienen es que Joselyn es epiléptica y toma medicina a diario para mantenerse estable.