El ecuatoriano Antonio Vergara hace historia al ingresar al salón de la fama del blues

El ecuatoriano Antonio Vergara ingresó al Salón de la fama del blues.

El músico ecuatoriano Antonio Vergara suma un nuevo logro en su carrera luego de ser incluido en el Blues Hall of Fame (Salón de la fama del blues). Así se convierte en el primer ecuatoriano e iberoamericano en ingresar a esta institución histórica.

El reconocimiento llega tras haber sido nominado al Grammy de Estados Unidos en la categoría Best Contemporary Blues Álbum por su producción The Fury.

Así es como Vergara también se convirrtió en el primer ecuatoriano nominado como artista principal en los Grammy y también en el primer artista hispanoamericano en alcanzar una nominación en esa categoría.

“Recibo esta inclusión con profundo respeto y gratitud. Más allá de la emoción que siento desde el fondo de mi corazón, esto representa muchos años de trabajo activo en la industria musical y la demostración de que Ecuador puede generar arte y másica a nivel mundial”, dijo

Vergara mencionó que este reconocimiento demuestra que cada vez Ecuador está más presente en la industria musical internacional.