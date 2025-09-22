Asamblea censuró y destituyó a Gonzalo Albán, del Consejo de Participación Ciudadana

Gonzalo Albán, consejero de Participación Ciudadana, en el Pleno de la Asamblea Nacional este lunes 22 de septiembre de 2025.

La Asamblea Nacional censuró y destituyó este lunes 22 de septiembre de 2025 a Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras un juicio político promovido por el asambleísta Kevin Gallardo, de Acción Democrática Nacional (ADN).

La moción del legislador Gallardo recibió 81 votos afirmativos, por supuesto incumplimiento de funciones atribuido a Albán. Argumentó que el consejero violó el artículo 21, numeral 8, de la norma, que prohíbe ser afiliado o adherente político durante los cinco años anteriores al inicio de funciones.

La Comisión de Fiscalización y Control Político calificó la solicitud de juicio político el 6 de agosto de 2025, con seis votos afirmativos. La acusación señalaba que Albán incumplió funciones establecidas en la Constitución y en la ley que regula al Cpccs.

Durante el debate, los legisladores de ADN respaldaron el proceso. En contraste, la bancada de Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) cuestionaron la legalidad del juicio.

La asambleísta Janeth Bustos señaló que se desconocían resoluciones del TCE. Roberto Cuero y Luis Molina añadieron que el caso confundía incumplimiento de funciones con incumplimiento de requisitos previos.

El legislador Alfredo Serrano (PSC) recordó que juicios políticos similares han derivado en reclamos internacionales. Indicó que Albán llevaba apenas ocho meses en funciones sin evidencia de incumplimientos