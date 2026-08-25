Asamblea aprueba ley para permitir apoyo de las FF.AA. a la Policía sin estado de excepción

El Pleno de la Asamblea Nacional instaló una sesión este martes 25 de agosto de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó con 83 votos a favor el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, en relación con el artículo 158 de la Constitución.

La iniciativa, impulsada en el Pleno por la asambleísta Inés Alarcón, establece las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas (FF.AA.) podrán brindar apoyo a la Policía Nacional en tareas relacionadas con la seguridad, sin que sea necesario declarar un estado de excepción.

La propuesta recibió el respaldo de legisladores de ADN, independientes y Pachakutik, mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra.

Durante el debate, la legisladora Alarcón defendió la necesidad de contar con mecanismos de seguridad que puedan aplicarse dentro del régimen constitucional ordinario.

“El Ecuador hoy necesita una respuesta permanente y constitucional frente a las amenazas que no desaparecen simplemente porque termina un estado de excepción”, sostuvo la asambleísta.

Alarcón argumentó que fenómenos como el crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, terrorismo y minería ilegal requieren respuestas que no dependan exclusivamente de medidas extraordinarias.

Según la asambleísta, "el Estado necesita también herramientas dentro de un régimen ordinario".

El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días más el estado de excepción en 10 provincias de Ecuador y tres cantones, el viernes 14 de agosto de 2026, a través del Decreto Ejecutivo 472.

El estado de excepción se aplica en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los cantones La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves (provincia de Bolívar) y La Troncal (provincia de Cañar).