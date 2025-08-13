La Asamblea Nacional hará una fiscalización a los hospitales públicos del Ministerio de Salud

Las sesiones de la Asamblea Nacional se realizaron con normalidad este miércoles 13 de agosto del 2025.

La Asamblea Nacional de Ecuador trabaja en un plan para la realización de una fiscalización exhaustiva a los hospitales públicos de Ecuador. La organización de cómo será esta fiscalización está puliendo detalles. Esto en medio de una crisis sanitaria por la muerte de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Según el plan, los asambleístas tendrán los próximos días para comenzar a trasladarse a las diferentes provincias para fiscalizar lo que ocurre en los hospitales, pero en territorio. Todos los detalles serán informados, según comunicación del legislativo.

Antes de la confirmación de este trabajo de fiscalización, la Asamblea, a través de un comunicado, informó que durante lo que resta de esta semana las sesiones previstas, tanto en comisiones, como en el pleno, se suspenderían, para dar tiempo a los asambleístas a fiscalizar.

“La Asamblea Nacional, en cumplimiento de su deber de fiscalización y velando por el derecho a la salud de todos los ecuatorianos, dispone la realización de una verificación exhaustiva de la red de hospitales públicos”, señaló el comunicado.

No obstante, posteriormente se aclaró que las reuniones del legislativo sí se realizarán con normalidad este 13 de agosto del 2025, tal como estaba previsto que se realicen con las 14 sesiones de las comisiones. Luego se especificó que estas reuniones se mantendrán, pues algunas incluso ya habían iniciado cuando se emitió el comunicado.

«Respecto al comunicado anterior, por favor, les agradecemos mucho no considerarlo. Las sesiones del día de hoy se mantienen. Sobre el resto de la semana, en breve les comentamos», se especificó desde la Asamblea.

Según el procedimiento parlamentario una vez concluida la fiscalización en las provincias, el seguimiento de los hallazgos estará a cargo de la Comisión de Salud. Aunque la Comisión de Niñez, con mayoría correísta, arrancó el proceso de fiscalización por lo ocurrido en el Hospital Universitari

La Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe que dos comisiones fiscalicen el mismo tema, al mismo tiempo. Sin embargo, previamente la Comisión de Niñez comenzó el proceso de fiscalización por lo ocurrido en el Hospital Universitario.