Asamblea Nacional perfila informe para segundo debate sobre minería y energía

La Comisión de Desarrollo Económico trabaja en el informe que se entregará al Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate del proyecto de Ley de Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Representantes del Ejecutivo y expertos presentaron observaciones a los legisladores.

El proyecto, de carácter económico urgente, busca regular sectores clave como minería y energía con enfoque en ingresos fiscales y seguridad, según expusieron delegados oficiales ante la mesa legislativa.

La elaboración del informe ocurre tras la aprobación de otros dictámenes legislativos para segundo debate, como el de la Ley de Sostenibilidad del Gasto de los Gobiernos Autónomos.

Una vez concluido, el documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y debate en sesión pública, según el calendario constitucional vigente.