Asamblea: aprobado informe para primer debate de ley urgente sobre minería y energía

La sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica. Hubo 6 votos a favor del proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa.

El proyecto establece un marco normativo especial aplicable a las actividades de minería y energía eléctrica en los ámbitos público y privado, en todo el territorio.

Entre sus principales ejes se incluyen reformas a la Ley de Minería para regular con mayor claridad los actos administrativos previos a la actividad minera, actualizar el régimen de patentes de conservación, precisar las etapas de exploración y explotación.

También fortalecer los mecanismos de control ambiental y redefinir el sistema de regalías, asegurando que el Estado participe de manera justa en los beneficios de la explotación de los recursos naturales.

Asimismo, se incorporan disposiciones orientadas al fomento de la inversión productiva, mediante la creación de clústeres mineros integrales, la promoción de un entorno de seguridad jurídica y la articulación público-privada, sin menoscabo de los controles legales, ambientales y sociales.

El proyecto también contempla medidas de seguridad estratégica para las áreas mineras, con el fin de proteger al personal, la infraestructura y los activos asociados a esta actividad frente a amenazas ilícitas.

En el ámbito energético, la propuesta introduce reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, orientadas a fortalecer la planificación sectorial, regular la generación distribuida para autoabastecimiento, así como, establecer condiciones claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria en proyectos estratégicos, garantizando siempre la rectoría, regulación y control del Estado.

Con la aprobación del informe para primer debate, el proyecto pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su tratamiento, conforme al procedimiento legislativo correspondiente.